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Büyükçekmece'de inşaat kazısında iskeletler bulundu

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:10
Büyükçekmece'de inşaat kazısında iskeletler bulundu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulunurken kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu. Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu. Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2022 15:25
Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceInşaat KazısıIskelet
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