Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94022
ALTIN
261.670
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4108
EURO
6.5930
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
ALTIN BOĞAZ SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN BOĞAZ SAHİPLERİNİ BULDU
Şampiyon: Anadolu Efes
Son Dakika
Şampiyon: Anadolu Efes
Badminton Şampiyonası tamamlandı
Badminton Şampiyonası tamamlandı
Uğurkan Erez, Fatih Ömercikoğlu’nu veliaht ilan etti
Son Dakika
Veliaht ilan etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Büyükçekmece'de fabrika yangını! 

Büyükçekmece'de fabrikada yangın çıktı.

Büyükçekmece'de fabrika yangını! 

Büyükçekmece'de fabrikada yangın çıktı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
13 Okunma
Büyükçekmece'de fabrika yangını! 

İSTANBUL DHA  

Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerinin imalatı yapılan 4 katlı bir fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile yaralanan yabancı uyruklu 2 işçi de hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği tarafından, olayla ilgili bir açıklama yapılarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada saat 03.00 sıralarında çıktı. Bin 500 metrekarelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeleri üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gece vardiyasında olup büyük korku yaşayan işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında bulunan işçileri merdivenle kurtardı. Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 2 işçi ile 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sonrasında fabrikaya giren itfaiye personeli ise 4 işçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polis tarafından yapılan inceleme sonucu 4 işçinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulan ve kaçak oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 15 işçi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.  Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir.  Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceFabrika Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: 4 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta hareketli dakikalar!
Esenyurt'ta hareketli dakikalar!
İDO'dan '23 Haziran'da sefer iptali' açıklaması
İDO'dan '23 Haziran'da sefer iptali' açıklaması
Zeytinburnu Bitlisliler Derneği açıldı
Zeytinburnu Bitlisliler Derneği açıldı
Ataşehir Belediyesi minik şefleri mutfağa davet ediyor
Ataşehir Belediyesi minik şefleri mutfağa davet ediyor
İSTOÇ'ta iş yeri yangını
İSTOÇ'ta iş yeri yangını
Kadıköy sahilinde tekne battı
Kadıköy sahilinde tekne battı
Tarihi çeşmede büyük tahribat
Tarihi çeşmede büyük tahribat
İlk Yurt Dışı Gezimi Balkanlar'a Yapacağım
İlk Yurt Dışı Gezimi Balkanlar'a Yapacağım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans