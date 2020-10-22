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Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarıldı.

22 Ekim 2020 Perşembe 12:59
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Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür.  Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır.  Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir.  Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. " denildi. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmecede Eğitim Uçağı DüştüİstanbulHezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı
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