Büyükçekmece Belediyesi Okçuluk Takımı başarıyla döndü

İSTANBUL - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen yarışmaya 30 Bölge, 87 Kulüp, 441 sporcu katıldı.
“2023 U21 & U18 Açık Hava Türkiye Şampiyonası” 5 gün boyunca devam eden mücadelenin ardından madalya töreniyle sona erdi. 2023 U21 & U18 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Makaralı U18 Bayan Takımı Türkiye 4’üncüsü, Makaralı U18 Erkek Takımı Türkiye 5’incisi, Makaralı U18 Mix Takımı Türkiye 5’incisi, Makaralı U21 Erkek Takımı Türkiye 9’uncusu, Makaralı U21Mix Takımı Türkiye 10’uncusu oldu.
HABER: SELÇUK BULUT
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