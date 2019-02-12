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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi.

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi.

12 Şubat 2019 Salı 11:17
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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA (DHA) 

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - 10:55 / Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

DHA

Anahtar Kelimeler:
İDOBUDO
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