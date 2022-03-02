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Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü Fatih’te kutlandı

Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumla bağımsızlığını kazanan Bosna Hersek’in  1 Mart Bağımsızlık Günü  Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde Preporod Boşnak Kültür Birliği’nin katkılarıyla kutlandı.

02 Mart 2022 Çarşamba 09:18
Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü Fatih’te kutlandı

Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlene programa Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Preporod Kültür Birliği Başkanı Prof. Dr. Sanin Kodriç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç, “Bosna Hersek en zor günleri atlattı. Bundan sonra büyümeye ve güçlenmeye devam edecek. Ülkemizden siyasi kriz yankıları manşetlerde yer alsa da son 10 yılda turizm her sene yüzde 30 arttı. Bu sene açıklanacak ihracat ve istihdam rakamları tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Toplanan vergi gelirleri rekor kırdı. Pandemiyi bölge ülkelerinin çoğuna göre başarıyla atlattı. Bosna Hersek, Avrupa Birliği ve NATO yolunda tüm engellere rağmen ilerleme gösteriyor. Bosna Hersek, Türkiye’nin çabaları sayesinde bugün dimdik ayakta durmaktadır. Ülkemize ve bölgemize durmadan yorulmadan destek veren sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti devletine sonsuz teşekkürler" dedi.

“ALİYA İZZET BEGOVİÇ’İ SAYGIYLA, ÖZLEMLE ANIYORUM”

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’in, 30’uncu yaşını, 1 Mart Bağımsızlık Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle, insanlık tarihinin en utanç verici, en vahşi hadiselerinden biri olan Serebrenitsa ve Jepa soykırımında, çocuk-kadın, yaşlı düşkün demeden, acımasızca katledilen masum Boşnak halkına, Bağımsızlık Savaşı’nda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hafızalardan silinmeyen bu acı hatıralarla yaşayan onurlu, kahraman Bosna halkına sabır ve metanet diliyorum. Hayatını halkının özgürlüğüne adamış, duruşuyla, yaşayışıyla bir ahlak abidesi olmuş bilge lideri, aynı zamanda İslam dünyasının son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerinden merhum Aliya İzzet Begoviç’i saygıyla, özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRK VE BOŞNAK HALKINI TEK BİR MİLLET KABUL EDİYORUZ”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan konuşmasının devamında, "1990’lı yıllarda, dünya siyasetinin güç odaklarının, Müslüman Boşnak halkının bağımsızlığını nasıl engellemeye çalıştıklarını, katillere nasıl göz yumduklarını, el altından iş birliği yaptıklarını hepimiz gördük. Aliya İzzetbegoviç liderliğinde Boşnak halkı, kendisine reva görülen esareti kabul etmeyerek kahramanca savaştı. Bu süreçte, tüm Türkiye yekvücut hâlinde Bosna halkının yanında oldu. Maddi manevi her türlü yardım için elinden geleni yapmıştır. Kültürümüz, âdetlerimiz, dilimiz, dinimiz bir. Hep birlikte, uyumlu, kusursuz bir bütünü oluşturuyoruz. Aynı şekilde Bosna Hersek’i de kendimizden sayıyor, Ortak değerlerimize, müşterek duygu ve düşüncelerimize dayanarak Türk ve Boşnak halkını tek bir millet kabul ediyoruz. Her zaman Bosna Hersek’in yanındayız, Boşnak halkının destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

“BOSNA HERSEK’TEKİ MÜCADELEYİ HEPİMİZ HATIRLIYORUZ”

20’nci yüzyılda Bosna Hersek’te insanlığın kelimelerle ifade edemeyeceği acıların yaşandığını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bağımsızlı kutlamak hem sevinci hem de hüznü hatırlatır. Uygarlık ile barbarlık arasında kalın bir duvarın değil de küçük bir zarın olduğunu hatırlıyoruz. O günlerde Türkiye’nin Bosnalı kardeşlerimize verdiği destekleri anımsıyoruz.  Hayat hem hüzünlerin hem de sevinçlerin tamamıdır. Bosnalı kardeşlerimiz ve Türkiye’deki insanlarımızla birlikte hüzünlerimizle yüzleşerek daha çok sevineceğimiz ve huzur bulacağımız günleri yaşamak için çaba sarf ediyoruz. 1990’lı yıllardaki Bosna Hersek’teki mücadeleyi hepimiz hatırlıyoruz. O günlerden bugüne Bosna Hersek ve Türkiye arsındaki ilişkiler daha iyi seviyeye geldi. Bu süreçte de çok büyük emekleri olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra müzik dinletisi ve Bosna Hersek’e özgü halk oyunları gösterisi yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekBağımsızlıkFatih BelediyesiKutlama
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