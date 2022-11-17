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Bombacı Albashır terör örgütüne nasıl girdiğini anlattı 

İSTİKLAL Caddesi'ne bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın ifadesinde terör örgütüyle Ahmed A. adlı eski sevgilisi vasıtasıyla girdiğini söylediği öğrenildi.

17 Kasım 2022 Perşembe 11:06
Bombacı Albashır terör örgütüne nasıl girdiğini anlattı 

Beyoğlu Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Albashır, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis, Albashır'la birlikte saldırıya karıştığı tespit edilen 51 kişiyi daha gözaltına alındı. 52 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken Albashır'in de aralarında bulunduğu 49 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı teröristin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'AHMED'İN İZİNİ KAYBETTİM AMA ÖRGÜTLE BAĞIM KOPMADI'

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

ATÖLYE SAHİBİ GÖZALTINDA

Öte yandan Ahlam Albashır ile karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığ Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albahsır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istiklal CaddesiTerörSaldırıTeröristAhlam Albashır
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