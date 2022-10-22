Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın

Beşiktaş'ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içindeki iki katlı Kültürel Miras Müzesi binasının çatısında saat 12.45 sıralarında yangın çıktı. Yoğun duman yükselen kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme sürerken Boğaziçi Üniversitesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tarih bölümümüzün kullandığı Kültürel Miras Müzesi binasının çatı katında çıkan yangına önce güvenlik görevlilerimiz sonrasında itfaiye tarafından müdahale edilmiştir. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın alt katlara sıçramadan ve herhangi bir ciddi hasara sebep olmadan kısa sürede söndürülmüştür" denildi.