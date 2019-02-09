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Boğaz turunda büyük şok

İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Boğaz turunda büyük şok

İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:59
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Boğaz turunda büyük şok

İSTANBUL,(DHA)


 

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi, Ortaköy açıklarına geldiğinde teknedeki yolculardan biri  henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı. Olayı haber alıp kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri su üstündeki kişiyi bota çıkardı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Umur Zamanoğlu denizden çıkarılan kişiye ilk müdahalede bulundu. Kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları kişiyi ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ortaköy iskelesine çekilen tur teknesindeki turist yolcular burada indirildi. Turistlerin olayın şokunu atlatamadığı görüldü. Denize düşen kişinin Türk olduğu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBoğaz TuruHayatını KaybettiTur Teknesiönce Vatan
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