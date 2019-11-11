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Boğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimi

Kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Yasak sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor, tekne ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor.  İstanbul Boğaz'ında sigara ve nargile yasağına uymayan tekneler ve şehir vapur hatlarında denetimler yapıldı. Denetimlerde aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişiye yasaklı alanda sigara içmekte ceza kesildi.

Boğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimi

Kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Yasak sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor, tekne ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor.  İstanbul Boğaz'ında sigara ve nargile yasağına uymayan tekneler ve şehir vapur hatlarında denetimler yapıldı. Denetimlerde aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişiye yasaklı alanda sigara içmekte ceza kesildi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:57
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Boğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimi

İSTANBUL, (DHA)

4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun' ile kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Ancak bu yasak sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor. Yasak, teknelerin ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor.  Tekne ve vapurlarda yerli ve yabancı turistler için  sigara yasağını gösterir uyarı işaretleri yer alıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Turizm Polisi ve Deniz Zabıtası ekipleri Bebek, Kadıköy, Kabataş ve Beşiktaş'taki şehir hatları ve tur teknelerinde sigara ve nargile denetimine çıktı. Gece ve gündüz yapılan iki ayrı denetime 2 deniz limanı polisi ve 1 deniz zabıtası katıldı.

TEKNEDE İZİNSİZ NARGİLEYE 13 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Denetim kapsamında seyir halindeki tekne ve vapurlar durduruldu. Teknelere ve şehir vapur hatlarına çıkan ekipler, sigara ve nargile içilmesine müsaade eden ve gerekli uyarıları bulundurmayan tekne sahiplerine cezai işlem uyguladı. Uygulamada şehir hatlarının açık yerlerinde sigara içen 4 kişiye '5326 sayılı Kabahatler Kanunu' kapsamında 153 lira, bir yolcu teknesine mevzuata aykırı uyarı tabelası sebebiyle '4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' kapsamında 2 bin 500 lira ceza kesildi. Denetimler sadece şehir hatlarıyla da sınırlı kalmadı. Boğaz turu yaptıran 2 tekneye de aynı kanun kapsamında 13 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sigara içilmesine müsaade ettiği gerekçesi ile iki tur teknesine 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında 3 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Yasağa uymayan seyir halindeki bir tekne durduruldu. Boğaz turu yapan teknelere de ceza yazıldı. Ayrıca ceza kesilenler arasında yabancı turistler de yer aldı. Yasaktan haberi olmayan ve yasağa uymayan turistlerle irtibat kuran turizm polisi, para cezalarını pasaportlarına yazdı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Tur teknesinde rehberlik yapan Metin Sarı, bir turiste uygulanan cezai işlemin ardından, “Sigara yasağını biliyoruz. Ama misafir, 'tur bitti, tekne yanaşıyor' diye içeride içemedi. Bu yüzden 'teknenin dışında içebilirim' mantığı ile hareket etti. Şu anda ceza kesilecek. Yapacak bir şey yok" dedi. Beşiktaş'ta yapılan denetim hakkında konuşan Şeref Ceylan ise "Çok güzel bir uygulama herkes birbirine saygılı olmalı. 22 senedir sigara içmiyorum. Ama teknede sigara içemeyen de rahatsız oluyor. Uygulamayı doğru buluyorum" diye konuştu.

DHA

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İstanbulBoğazTekneNargileSigaraDenetimönce Vatan
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