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Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasında ilk duruşma

YARGITAY'ın bozduğu 35 sanıklı Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı Gezi ana davasının birleştirilmesinin ardından ilk duruşma bugün görülecek.

08 Ekim 2021 Cuma 10:42
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Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasında ilk duruşma

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Kararda Gezi Parkı ile Çarşı davaları arasında bağlantı olduğu vurgulanmıştı.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa verilen beraat kararı ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Yargıtay, her iki davanın birleştirilmesine karar verdi. 

BİRLEŞEN DAVA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEK

Bu karar uyarınca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi birleştirme için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden muvafakat istemişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de her iki dava dosyasının birleştirilmesine muvafakat verdi. Davaların 30 Temmuz'da birleştirilmesine karar verildi. Birleşme kararının ardından 52 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmada sanıkların savunma yapması bekleniyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava,  18 Şubat 2020'de karara bağlandı. Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Savcılık yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de 22 Ocak 2021'de Osman Kavalı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat kararını bozdu. Bunun üzerine 30. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Nisan 2021'deki duruşmada, yakalamalı sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyanın da ana davayla birleştirilmesine karar verdi.

Öte yandan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları dava da Gezi Parkı ana davasıyla birleştirildi.

ÇARŞI DAVASI DA BOZULMUŞTU

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa, İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'nce "darbeye teşebbüs" ve "izinsiz gösteri" suçlamasından verilen beraat kararı da Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararında davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesi yoluna gidilmesine hükmedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gezi DavasıÇarşı DavasıGezi ParkıMahkeme
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