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Bir Yalı Daha Satışa Çıktı

Dünyanın en bilinen mimarlık ödüllerinden Ağa Han Mimarlık Ödülü almış Türk mimarı tarafından 1993 yılında restore edilmiş özel köşk satışa çıkarıldı.

Bir Yalı Daha Satışa Çıktı

Dünyanın en bilinen mimarlık ödüllerinden Ağa Han Mimarlık Ödülü almış Türk mimarı tarafından 1993 yılında restore edilmiş özel köşk satışa çıkarıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:35
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Bir Yalı Daha Satışa Çıktı

İSTANBUL-'un gözbebeği Çengelköy'de Boğaz manzaralı 893 metrekare 4 katlı bahçesinde müştemilatı bulunan 2.derecede tarihi eser olan özel köşk 23 milyon liraya satışa çıkarıldı. Gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran ,yabancı yatırımcıların daha fazla ilgi göstermesini, KDV muafiyeti, Türk vatandaşlığı için 250 bin dolarlık (1.45 milyon lira) yatırım bedelinin yeterli olması gibi düzenlemelerin satışlarda etken olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip kesimin İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. İstanbul Boğazı’nda yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor. 600 yalının yaklaşık 100’ünü yabancılar aldı.”

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.06.2019 05:45
Anahtar Kelimeler:
Elif Hayvalıüst Düzey Gelir GrubuOrtadoğu ülkelerindenÇengelköyde Boğaz Manzaralıözel Köşk Satışa çıkarıldı.
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