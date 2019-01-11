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Beyoğlu’nda yılın okuyucuları ödüllendirildi

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi, bu yıl da en çok kitap okuyan üyelerini ödüllendirdi. Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, insanın ancak bir şeyi merak ettiğinde okuduğunu söyledi.

Beyoğlu’nda yılın okuyucuları ödüllendirildi

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi, bu yıl da en çok kitap okuyan üyelerini ödüllendirdi. Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, insanın ancak bir şeyi merak ettiğinde okuduğunu söyledi.

11 Ocak 2019 Cuma 13:47
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Beyoğlu’nda yılın okuyucuları ödüllendirildi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi en çok kitap okuyan üyelerini ödüllendirdi. Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen Yılın Okuyucuları Ödül Töreni'ne çok sayıda öğrenci katıldı.

En çok kitap okuyan üyelerden7-14 yaş Çocuk kategorisinde Furkan Deniz Arslan, Genç kategorisinde Aylin Kır ve Yetişkin kategorisinde Yasemin Gözüaçık’a ödül ve sertifikaları Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından takdim edildi.

Etkinliğe katılan Dünya Hızlı Okuma Şampiyonu Tarık Yiğit ve Türkiye Hafıza Şampiyonu Yunus Emre Karahan okumanın önemi üzerine öğrencilerle bir sohbet gerçekleştirdi.Dünya Hızlı Okuma Şampiyonu Tarık Yiğit öğrencilerin sorularını yanıtlayarak okuma hakkında önerilerde bulundu.

“İNSAN ANCAK MERAK EDERSE OKUR”

Programa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İnsan ancak merak ederse okur. Eğer merak etmezseniz, bir şeyin peşine düşmezseniz okuduğunuzun faydası olmaz. Size biri oku dediğinde okursun ve anlamazsın. Ama merak edip araştırırsın ve okursun. Merak ettiğin için de aklında kalır” dedi.

DHA

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