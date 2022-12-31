Beyoğlu’nda yılbaşı için temizlik çalışmalarında 32 araç görev yapacak

İSTANBUL (DHA)

Yılbaşı gecesinde İstiklal Caddesi ve caddeye bağlantılı tüm ara sokaklar başta olmak üzere Talimhane, Taksim Meydanı, Kule Meydanı, Galipdede Caddesi, Mumhane Caddesi ve Karaköy’de programlı şekilde temizlik çalışmaları yapılacak. Sistemli bir şekilde yürütülecek çalışmalarda 32 araç ve 131 personel görev yapacak.

İSTİKLAL CADDESİNDE İLAVE TEDBİR ALINACAK

Yapılan program doğrultusunda yoğunluğun en fazla olduğu İstiklal Caddesi ve caddeye bağlanan tüm sokaklardan ilave önlem alınacak. İstiklal Caddesi’nde program gereği çöp toplama saati gece 22.00 olmasına rağmen, artacak insan yoğunluğu düşünülerek, mini çöp araçlarıyla caddeye ve caddeye bağlanan ara sokaklara giriş yapılacak, çöplerin hızlı ve kolay şekilde toplanması sağlanacak. Ayrıca oluşturulan 20 kişilik hazır ekiple birlikte, yoğun olması beklenen İstiklal Caddesi ve caddeye bağlanan (103 ara sokaktan) tüm ara sokaklardan el marifetiyle çöplerin taşınması sağlanacak.