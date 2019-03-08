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Beyoğlu’nda kadın cinayeti

Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde kadın cinayeti

Beyoğlu’nda kadın cinayeti

Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde kadın cinayeti

08 Mart 2019 Cuma 10:18
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Beyoğlu’nda kadın cinayeti

İSTANBUL DHA 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti. Moğolistan uyruklu kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü.

Polis olayda, şahsın tartışma sırasında üzerinde bulunan silahı çekerek, önce kadını başından vurduğu,  ardından da kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bina girişinde bir süre delil araştırması yaptı. Polis de olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı. 

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın, olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayın yaşandığı sırada evde olduklarını belirten bir kişi, silah seslerini duyup dışarı çıktıklarını ifade etti. Polisin olay yerine gelmesiyle olayı öğrendiklerini söyleyen kişi, olayda bir kadının öldüğünü ve bir kişinin de intihar ettiğini bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluKadın Cinayeti
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