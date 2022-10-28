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Beyoğlu’nda Cumhuriyetin 99’uncu yılına özel fener alayı yürüyüşü ve konser

Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü ve konser düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını şimdiden beklemeye başladık. Beyoğlu’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları erken başladı, heyecanımızı durduramadık. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

28 Ekim 2022 Cuma 10:23
Beyoğlu’nda Cumhuriyetin 99’uncu yılına özel fener alayı yürüyüşü ve konser

Dün saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başlayan yürüyüşte binlerce kişi bando takımı eşliğinde dev Türk bayraklarıyla donatılan Büyük Hendek Caddesi’nden geçerek Galata Kule Meydanı’nda toplandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte milli sporcular, gaziler, dini cemaat liderleri, bölge esnafı ve STK temsilcileri başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanların katıldığı yürüyüşün sonunda saat 20.00’de Madrigal Müzik Grubu konser verdi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Madrigal, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranları da şarkılara eşlik ederek bol bol fotoğraf ve video çekti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını şimdiden beklemeye başladık. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Beyoğlu’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları erken başladı, heyecanımızı durduramadık. Hendek Caddesi’nin Türk bayraklarıyla donattık. Farklı inançların, kültürlerin, medeniyetlerin kardeşçe bir arada yaşadığımız Beyoğlu’nda biriz ve beraberiz. Biz bu toprakların çocuklarıyız Cumhuriyet hepimizin bayramı, bu anlayışla Beyoğlu’nun farklılıklarını bir araya getirerek tarihi sokaklarda yürüyeceğiz. Muhteşem bir konserle Beyoğlu’nda Cumhuriyet coşkusu başlamış olacak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Belediyesi29 Ekim Cumhuriyet BayramıKutlamaKonser
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