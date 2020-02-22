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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı

BEYOĞLU'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 11:16
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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı

Beyoğlu'nda 2 kişi sokak ortasında silahsaldırıya uğradı. Olayda 1'İ ağır, 2 kişi yaralandı.  Olay Bostan Mahallesi Kurdele Sokak üzerinde 01:00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi sokakta  silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Vatandaşların ihbarlar olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu 1 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.  Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.  

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. 

 İSTANBUL, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluSilahSaldırıYARALAMAPolis
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