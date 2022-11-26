Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan arsa satış ihalesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan...
Erdek Ticaret Odası, genel sekreter alımı yapacak
Erdek Ticaret Odası, genel...
Sakarya'da botanik vadisi yaptırılacak
Sakarya'da botanik vadisi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beyoğlu'nda polis ile şüpheliler arasında çatışma: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı 

BEYOĞLU'nda silahlı kavga sonrası kaçan grupta bulunan bir kişi iddiaya göre polise ateş açınca vurularak öldürüldü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunla bir polis memuru da bacağından yaralandı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:46
Beyoğlu'nda polis ile şüpheliler arasında çatışma: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı 

Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarına giden polis, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olay yerinden kaçan 5 kişinin peşine takıldı. 

Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

Tarlabaşı'nda şüphelilerden birinin sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet etti. Polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı. Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluIstiklal CaddesiMis SokakPolisşüpheliSilahçatışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu
Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu
'Tellal' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
'Tellal' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
Aleyna hayata tutunamadı
Aleyna hayata tutunamadı
İstanbul'da yağmur etkili oluyor 
İstanbul'da yağmur etkili oluyor 
Beylikdüzü’nde TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi
Beylikdüzü’nde TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi
Şişli’de 3 kişi kafalarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Şişli’de 3 kişi kafalarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Prof. Dr. Memişoğlu: İstanbul sağlık altyapısı ile depreme hazır
Prof. Dr. Memişoğlu: İstanbul sağlık altyapısı ile depreme hazır
Öldürülen şampiyon yarışçının ablası: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu
Öldürülen şampiyon yarışçının ablası: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول