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Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev yandı

BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu kişilerin kaldığı iki katlı bina alev alev yandı. Evde uyuyan dört kişi kurtarabildiği eşyalarla kendilerini dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:41
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Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev yandı

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Gülleci Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını farkeden daire sakinleri uyuyan arkadaşlarını uyandırarak dışarı çıktı. Bir yandan da kurtarabildikleri eşyaları çıkarmaya çalıştı. Kofranın yanması nedeniyle patlamalar meydana geldi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Tüm binayı saran alevler, yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Sierra Leone'den geldiklerini belirten dört kişi, yangından kurtardıkları eşyaları ile yanan binanın söndürülmesini izledi. Yan binada oturan vatandaşlar da tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı. 

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazıları da cep telefonu ile yangını görüntülemeye çalıştı.

Yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluYenişehir MahallesiGülleci SokakEvBinaYangınİtfaiye
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