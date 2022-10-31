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Beyoğlu'nda 212 yıllık Lebon pastanesi kapandı

İSTİKLAL Caddesi'nde 212 yıldır faaliyet gösteren Lebon Pastanesi, kepenklerini kapattı. Gerekçe ise, tarihi pastanenin sahiplerinin mülk sahibinin istediği 10 bin dolar, yani yaklaşık 185 bin TL kira bedelini ödeyemecek olması gösterildi. Lebon Pastanesi ortaklarından Abdurrahman Cengiz, "Bu pastane Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi. Temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım" dedi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 08:48
Beyoğlu'nda 212 yıllık Lebon pastanesi kapandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin tarihi dükkanlarından Lebon Pastanesi, 1810 yılında Edouard Lebon tarafından Beyoğlu'nda kuruldu. Pastanenin isim hakkı 1985 yılında alan Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alındı. O tarihten bugüne faaliyetlerini sürdüren pastane, mülk sahibi Karagözyan Vakfı'nın talep ettiği yeni kira bedelini ödenemediği için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kepenklerini kapattı. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarının, 10 bin dolara yükseldiğini, bu bedeli ödeyemeyecekleri için pastaneyi kapattıklarını söyledi. 


"38 YIL BOYUNCA BU MARKAYI EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM" 

Lebon Pastanesi'nin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, pastanenin hikayesini şöyle anlatıyor:

"Lebon 1810 yılında Beyoğlu'nda pastanesini açıyor. 1940'lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi'nde farklı bir binaya taşınıyor. 1972 yıllarında ise kapanıyor. Lebon markasını alabilmek için 2 sene uğraştım. Sonunda 1985 yılında patentini aldım. 38 yıla yakın bu markayı yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştım. İstanbullular'a ve yabancı misafirlere hizmet verdik. Benim temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı"  


"BAŞKA YERE TAŞINMAM İÇİN 10 MİLYON LİRA LAZIM" 

Cengiz, Karagözyan Vakfı'nın 15 yıldır kendilerini tahliye etmek için uğraştıklarını belirterek, "Açtığımız davaları da kaybettik. 10 bin dolar yani yaklaşık 185 bin TL kira talep ettiler. Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Zam yapalım, Vakıf olduğu için bağış yapmak istedik ama, kabul etmediler. 10 bin dolar kira veremeyiz. Çaresiz kaldık, 29 Ekim Cumartesi günü kapattık. Lebon'un marka ismi bende ama başka bir yere taşımam mümkün değil. Lebon'da 10 milyon dolarlık yatırım var. Bu yatırım hurdaya gidecek. 12 kişilik elemanımız vardı, işsiz kalacak. Elemanların tazminatlarını vermeye çalışıyorum. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım. Bu pastane Osmanlının ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi" dedi.  


"PASTANENİN MADDİYAT NEDENİYLE KAPANMASI BENI ÜZDÜ"

Pastaneden daha öncesinde alışveriş yaptığının belirten Kadir Gönen, "Çok üzüntülüyüm çünkü, buraya geldiğim zaman güzel anlar yaşamıştım. Çikolata almaya geldiğimde sahibi ile tanışmıştım. 1810 yazılı kutuları gösterince çok şaşırdım. Şu anda mimari yapılar bile korunmazken, o çikolata kutularının bu zamana kadar gelmesi çok ilginç. Bir daha gelip çikolata alamamak ve pastanenin maddiyattan dolayı kapanması bizi üzüyor" dedi.   

Lebon Pastanesi geçtiğimiz yıl kasım ayında mülk sahibinin talep ettiği 60 bin TL kira bedeli nedeniyle, kira sözleşmesi yenilenmemiş ve yargı süreci başlatılmıştı. Davalar işletme sahiplerinin aleyhine sonuçlandığı için tarihi pastane kapanma kararı aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluIstiklal CaddesiLebon Pastanesi
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