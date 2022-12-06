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Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği’nin ‘Uluslararası Engelsiz Düşünce Karikatür Sergisi büyük ilgi gördü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde; BeylikdüzüOtizmle Mücadele Derneği'nin düzenlediği, Beylikdüzü Belediyesi 'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Engelsiz Düşünce Karikatür Sergisi yapıldı…

06 Aralık 2022 Salı 12:51
Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği’nin ‘Uluslararası Engelsiz Düşünce Karikatür Sergisi büyük ilgi gördü

HABER: ASLAN SAYIM

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’de; Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği‘nin düzenlediği ve BeylikdüzüBelediyesi‘nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Engelsiz Düşünce Karikatür Sergisi yapıldı. Türkiye’den ve dünyadan karikatür sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergide 27 sanatçının 48 eseri sanatseverlerle buluştu.  

Program Beylikdüzü’de yaşayan otizmli çocukların ailelerinin toplum içerisinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan kısa video ile başlarken, yurt dışında olup sergiye katılım sağlayamayan karikatürist sanatçılarının mesajlarını içeren video akışla devam etti. Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği‘nin başkanı Dilek Bozkurt’ta programda konuşma yaptı. Bozkurt, “Bugün dünya üzerinde eşit haklara sahip değilse hiçbir çocuk; ne Dünya Çocuk Hakları Günü kutlanabilir,  ne 3 Aralık, ne de 2 Nisan vs… Dayanışma ile aydınlık yarınları inşa edebiliriz. Beylikdüzü’nde gerçekleştirmek istediğimiz sürdürülebilir nice projeler var bunlar için devletin, yerel yönetimin kapısını sık sık çalacağız. Ta ki projeler hayata geçene kadar. Bu yolda işbirliği ile her şeyi yapabileceğimize olan inancımız tam.” ifadelerini kullandı. Otizmli birey Ali Geçit ‘in, sunucu Nesrin Oğuz ile yaptığı söyleşide “Bakım merkezlerinde yaşayan arkadaşlarıma kötü davranmasınlar, şiddet hiç iyi bir şey değil” sözlerinin salonda bulunan herkesi duygulandırdı. 

Geceye, davetli ve özel gereksinimleri olan çocukların ailelerinin yanı sıra, Beylikdüzü Belediyesi CHP Meclis Üyesi Handan Öztürk, Beylikdüzü Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin Aşnaz, CHP İlçe Engelli Komisyon Başkanı Anka Çelik, Beylikdüzü Sağlık İşleri Müdürü  Mehmet Esmer ve Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şube Başkanı Pınar Ertuğrul, İYİ Parti ve Gelecek Partisi ilçe yöneticileri de katılım sağladı. 

Etkinlik; eserlerini bağışlayan karikatür sanatçıları; Aşkın AYRANCIOĞLU, Hüseyin ASLAN, Lütfü ÇAKIN, Kamil YAVUZ, Fahriye Çıtaklı, Muhittin Köroğlu ve sergi küratörü karikatürist Musa Keklik’e çiçek ve plaket takdimi ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneğinin Uluslararası Engelsiz Düşünce Karikatür Sergisi Büyük Ilgi Gördü
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