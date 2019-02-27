Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105082
ALTIN
226.267
DOLAR
5.3012
STERLİN
7.0198
EURO
6.0293
Beylikdüzü'nde kaza
Son Dakika
Beylikdüzü'nde kaza
İstifa iddiası yalandır
İstifa iddiası yalandır
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta bir araya geldi
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta...
Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor
Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor
Türk yapımı belgesele ABD'den en prestijli ödül
Türk yapımı belgesele ABD'den en...

Beylikdüzü'nde kaza

Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır, 3 yaralı

Beylikdüzü'nde kaza

Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır, 3 yaralı

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:53
0 Okunma
Beylikdüzü'nde kaza

İSTANBUL (DHA)

Beylikdüzü, D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarparak savruldu. Otomobilin çarptığı araç ise yolda temizlik yapan belediye aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası biri ağır 3 kişi yaralandı. 

BİR AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza Beylikdüzü, D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haramidere mevkii Ankara istikametinde seyir halinde giden 34 PA 1075 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden Barış Alataş'ın(22) kullandığı 34 HZ 7314 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, Alataş'ın otomobili de kontrolden çıkarak önünde seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Alataş, aracın içinde sıkışırken, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Temizlik ekipleri hemen aracından inerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alataş'ı sıkıştığı araçtan kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de yolun 2 şeridini dubalarla kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Alataş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri kazaya neden olan araçta bulunan 2 yaralı ile birlikte Alataş'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Alataş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini korurken, kazaya neden olan araçta yaralanan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller ile temizlik aracı olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri tekrar açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BEYLİKDÜZÜTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da toprak kayması
Eyüpsultan'da toprak kayması
Tuzla'daki kokuyla ilgili Belediye Başkanından açıklama
Tuzla'daki kokuyla ilgili Belediye Başkanından açıklama
İstanbul Valiliği'nden DHKP-C operasyonu açıklaması
İstanbul Valiliği'nden DHKP-C operasyonu açıklaması
2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu
2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu
Beşiktaş'ta duvar çöktü
Beşiktaş'ta duvar çöktü
Kartal'da riskli 8 binadan 5'incisi de yıkılıyor
Kartal'da riskli 8 binadan 5'incisi de yıkılıyor
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Çekmeköy'de kaza
Çekmeköy'de kaza
İstanbul'da bir ilk! Metrobüs duraklarına yerleştirildi
İstanbul'da bir ilk! Metrobüs duraklarına yerleştirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ