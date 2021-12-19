Beylikdüzü'nde kamyon, metrobüs üst geçidine çarptı

İSTANBUL (DHA)

Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu metrobüs üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. İtfaiye ekipleri saatler süren çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ağır yaralı şekilde sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Güzelyurt'ta meydana geldi. İddialara göre, hafriyat kamyonunu kullanan sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek Güzelyurt Metrobüs Durağı ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı kamyonun içinden çıkardı. Demir, sağlık ekipleri tarafında ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan kazayı duyan sürücünün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.