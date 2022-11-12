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Beylikdüzü'nde av yasağını delen 9 balıkçıya 85 bin lira ceza

BEYLİKDÜZÜ'nde balık avına çıkan teknelerde ve Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yapıldı. Zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen yaklaşık 3 ton ağırlığında su ürününe el konulurken, haldeki 9 balıkçıya toplam 85 bin lira ceza kesildi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 15:37
Beylikdüzü'nde av yasağını delen 9 balıkçıya 85 bin lira ceza

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile Su Ürünleri Şube Müdürü Sabri İrfan Soysal'ın da katılımıyla balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, çevik kuvvet ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ve zabıta ekipleri de katıldı. 3 ayrı tekneyle yapılan denetimlerde 14 balıkçı teknesinin evrakları ve avlanan balıkların boyları kontrol edildi. Daha sonra Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen ekipler, burada satışa sunulan balıkların boylarını denetledi. Denetimlerde boy ve zaman yasaklarına rağmen avlanan 117 kasa lüfer, 32 kasa sarıkulak kefal, 9 kasa kefal, 8 kasa sazan, 1 kasa istavrit, 2 kasa tekir, 2 kasa ahtapot, 12 kalkan, 2 ıstakoz ve 3 kasa kerevit olmak üzere toplam 3 ton ağırlığında su ürününe el konuldu. Yasaklara uymayan 9 balıkçıya ise toplam 85 bin lira ceza kesildi. 

Öte yandan el konulan ürünlerin Darüşşafaka, Kızılay, esirgeme yurtları ve belediye bünyesinde hizmet veren marketlere bağışlandığı öğrenildi.

DHA

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BEYLİKDÜZÜDenizBalıkBalıkçıAvCezaDenetim
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