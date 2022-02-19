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Beylikdüzü'nde anne, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir anne 3 yaşındaki çocuğununun boğazını keserek öldürdü.  Gözaltına alınan anne ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

19 Şubat 2022 Cumartesi 16:53
Beylikdüzü'nde anne, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan İhlas Marmara Evleri 2 sitesinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu anne, 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti. Evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözlatına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi,  Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BEYLİKDÜZÜAnneçocukCinayet
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