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Beykoz'da TIR devrildi; şoförü öldü

BEYKOZ'da hayvan yemi yüklü TIR devrildi. TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:15
Beykoz'da TIR devrildi; şoförü öldü

Kaza saat 04.45 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde meydana geldi. Ercan Tezcan'ın kullandığı (49) hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı TIR, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR şoförü sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yedek sürücü Ömer Demir (35) ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Yola saçılan hayvan yemleri temizlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaralanan Ömer Demir ise hastaneye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeykozTIRKazaTrafik Kazası
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