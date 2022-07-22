Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.536,86
ALTIN
983,81
DOLAR
17,77
STERLİN
21,22
EURO
18,05
İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İzmir ve Manisa'da Vakıf...
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 öğrenci alacak
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500...
Didim Belediyesi 25 adet “P” Plakayı kiraya verecek
Didim Belediyesi 25 adet...
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis...
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Hacettepe Üniversitesi akademik personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beykoz'da olaylı yıkım

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu.

22 Temmuz 2022 Cuma 10:04
Beykoz'da olaylı yıkım

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Yıkıma karşı çıkan grup kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı. Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında  yıkım gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, "Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var .Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu.  Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeykozTokatköyKentsel DönüşümYıkımEvBina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğa Kampı'na büyük ilgi
Doğa Kampı'na büyük ilgi
Marmara'da denizkestanesi artışıyla gelen tehlike sinyali
Marmara'da denizkestanesi artışıyla gelen tehlike sinyali
Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye baskın
Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye baskın
Arnavutköy'de minibüste 29 göçmen yakalandı
Arnavutköy'de minibüste 29 göçmen yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı; 25 bin dekarlık alanda etkili oldu
İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı; 25 bin dekarlık alanda etkili oldu
İstanbul'da ayçiçeği tarlalarına 'çayır tırtılı' zararı
İstanbul'da ayçiçeği tarlalarına 'çayır tırtılı' zararı
Şişli'de yabancı uyruklu kadın otelde ölü bulundu
Şişli'de yabancı uyruklu kadın otelde ölü bulundu
Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu
Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول