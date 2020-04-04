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Beykoz'da aç kalan sokak köpeklerini beslediler

BEYKOZ'da bir grup hayvansever aç kalan sahipsiz köpekleri besledi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:20
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Beykoz'da aç kalan sokak köpeklerini beslediler

Koronavirüs salgını sonrası İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle piknik alanları kapatıldı. Polonezköy'de piknik alanlarında yaşayan sokak hayvanları aç kaldı. Bir grup hayvansever, aç kalan köpekleri besledi. Hayvanseverler yanlarında getirdikleri kuru mamaları köpeklere verirken, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara sokak hayvanları için evlerinin önlerine yiyecek bırakmaları için çağrıda bulundu. Öte yandan hayvanseverlerin köpekleri beslerken, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeykozHayvanYem
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