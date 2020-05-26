Beyazıt Tramvay Durağı'nda ceset bulundu

Fatih Beyazıt Tramvay Durağı'nda saat 06.45 sıralarında özel güvenlik görevlileri durağın içerisinde bulunan bankların önünde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yerde hareketsiz yatan 60 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ceset çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ceset üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir kimliğe rastlanmadı. Ölen kişinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.