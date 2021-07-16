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Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı

16 Temmuz 2021 Cuma 13:49
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Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta İETT durağının yola değil binaya dönük olması otobüs bekleyen yolcuları şaşırtıyor. Durakta bekleyenler, yolu değil karşıdaki binanın duvarını görüyor. Bu nedenle yolcular, durak yerine çevresinde bekliyor. İETT yetkilileri ise 2010 yılında konulan durağın kaldırımın dar olması nedeniyle ters konumlandırıldığını belirtti.

Beşiktaş'ta bulunan İETT durağının, otobüslerin geldiği yöne değil, karşıdaki binanın duvarını görecek şekilde konumlandırılması görenleri şakına çeviriyor. Beklerken durakta oturanlar sırtları dönük olduğu için gelen otobüsü göremeyerek, kaçırabiliyor. Bu nedenle durak kullanılamayınca yolcular, durağın dışındaki büfe önünde beklemek durumunda kalıyor. Otobüs şoförleri, tam durak önünde değil de büfe önünde biriken kalabalıktan yolcu alıyor. Yolcuların yoğun olarak beklediği noktada herhangi bir İETT durağı ibaresi de bulunmuyor. Beşiktaş'ın yoğun noktalarından biri olan Akaretler'deki durağı, yolculardan daha çok, soluklanmak için oturacak yer arayanlar tarafından kullanıyor. 


 

"ANLAMSIZ, MANTIKSIZ VE ÇOK GARİP" 

Yolculardan Metin Kaya "Herkes uzakta duruyor, ben de durağa girmedim. Zaten durakta duran da pek yok. Koltukların içe doğru olması gerekmez mi, insanların oturması için. Otobüs böyle geçiyor, kabul et ki, biri orada oturdu. Oturunca bankayı mı görecek? Böyle otobüsün geldiği yeri görmek lazım. Bankayı mı bekliyorsun ki, bankaya dönük bu durak? Anlamsız, mantıksız ve çok garip" dedi. 


 

"TERS ÇEVİRDİLER OTOBÜSLERİ DE KAÇIRIYORUZ"

Otobüs bekleyen bir yolcu ise "Biz büfelerin önünde otobüs bekliyoruz. Normalde durakta beklememiz gerekiyor. Ters çevirdiler, o yüzden otobüsleri de kaçırıyoruz" diye konuştu.


 

"KALDIRIM DAR, ÖNÜNDE BİNA GİRİŞİ VAR" 

İETT'den edinilen bilgiye göre,  2010 yılında yapılan durak, bulunduğu kaldırımın dar ve arkasında bina girişi olması nedeniyle ters konumlandırıldı.  Yetkililer, 2010 yılında bu şekilde 13 durağın ters yapıldığını ancak bunlardan büyük bölümünün değiştirdiğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ters DurakBeşiktaş
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