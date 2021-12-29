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Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

BEŞİKTAŞ'ta, kendisinden 5 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki Abdülgani Ay, evinde ölü bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmayan Ay'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:36
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Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

Ortaköy, Mecidiye Mahallesi, Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokak'ta tek başına yaşayan Abdülgani Ay'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları polise haber verdi. Polis, çilingir yardımıyla eve girdiğinde 56 yaşındaki Ay'ın yerde yatan cesedini buldu. Haberi alan Abdülgani Ay'ın yakınları evin bulunduğu sokağa gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalıştı. 

Olay yeri inceleme ekipleri, savcı gözetiminde evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izi bulunmayan Abdülgani Ay'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşOrtaköyölümşüpheli ölümAbdülgani Ay
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