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Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

BEŞİKTAŞ’ta Levent metro durağı girişinde bekleyen kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

09 Ekim 2022 Pazar 07:23
Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 05.30 sıralarında Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. Bir AVM’nin önünde bulunan Leven Metro İstasyonu girişinde bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, motosikletle olay yerine gelen iki kişinin silahsaldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırganların motosikletle olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

EKİPLER ÇALILIKLARDA SİLAH ARADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların çalılıklara bir cisim attığı yönündeki bilgi üzerine bölgede arama yaptı. Çalılıklarda yapılan aramalarda her hangi bir silah bulunamadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLeventBüyükdere CaddesiAVMSilahSaldırı
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