Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91408
ALTIN
225.990
DOLAR
5.4307
STERLİN
6.9346
EURO
6.2658
Beşiktaş'ta motosikletli kurye kaza yaptı
Beşiktaş'ta motosikletli kurye kaza yaptı
Almanya’da havalimanlarındaki grev, 600’ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu
600’ün üzerinde uçuşun iptaline neden...
Bahçıvan: KOBİ Değer Kredisi ekonomi için can suyu olacak
Bahçıvan: KOBİ Değer Kredisi ekonomi...
En çok kitap okuyan bölge Marmara oldu
En çok kitap okuyan bölge...
Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştı
Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştı

Beşiktaş'ta motosikletli kurye kaza yaptı

BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan motosikletli kurye kaza geçirdi. Sağ bacağı kırılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta motosikletli kurye kaza yaptı

BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan motosikletli kurye kaza geçirdi. Sağ bacağı kırılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:53
0 Okunma
Beşiktaş'ta motosikletli kurye kaza yaptı

Olay, Dolmabahçe Caddesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurye firmasında çalışan Mehmet Topuz, motosikletle, Gazhane Caddesi'nden Dolmabahçe Caddesi'ne girdiği sırada yağmurun kayganlaştırdığı zeminde virajı alamayarak kaza yaptı. Devrilen motosikletten düşen Topuz'un sağ bacağı kırıldı. 

Yerde acı içinde kıvranan Mehmet Topuz'un yardımına ilk olarak, cadde üzerinde görev yapan polisler koştu. Bir başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alan polis, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Sağlık görevlilerinde olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye Topuz, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMotosikletKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Sokak hayvanlarının bakımı için çocuklara özel eğitim
Sokak hayvanlarının bakımı için çocuklara özel eğitim
İstanbul'da operasyon
İstanbul'da operasyon
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Kat sayı zincirini milletle parçaladık
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Kat sayı zincirini milletle parçaladık
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde hastalar tahliye edildi
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde hastalar tahliye edildi
İstanbul'da kar yağışı gece de etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı gece de etkili oldu
Bakırköy'de villanın çatısı yandı; anaokulunda korku yaşandı
Bakırköy'de villanın çatısı yandı; anaokulunda korku yaşandı
İstanbul’da kar yağışı şiddetlenecek mi?
İstanbul’da kar yağışı şiddetlenecek mi?
ABD savaş gemisi İstanbul’dan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul’dan geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ