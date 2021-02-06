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Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

Beşiktaş'ta bir işyerinde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06 Şubat 2021 Cumartesi 13:01
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Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

İSTANBUL - Beşiktaş Çarşısı Şair Leyla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde saat 11.30 sıralarında altı katlı binanın giriş katında bulunan et lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm bina duman altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kimi yangını izlerken kimi de cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMahalle SakinleriYangın
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