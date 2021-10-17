Beşiktaş'ta kaza

İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 otomobil de büyük hasar meydana geldi.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydanı yönünde iddiaya göre hızlı ilerleyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca kırmızı ışıkta bekleyen bir cipe sonra da bir otomobile çarptı. Kayan otomobilin çarptığı otomobil de önündeki otomobile çarpınca 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken 2 otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yaklaşık 1 saat aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.