Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olmasın'
Son Dakika
'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver...
Altın fiyatları rekor düzeyde
Son Dakika
Altın fiyatları rekor düzeyde
'Katil' kelimesi gazete ile kapatıldı
Son Dakika
'Katil' kelimesi gazete ile kapatıldı
Okan Buruk: "En büyük amacımız Avrupa Ligi"
Son Dakika
Okan Buruk: "En büyük amacımız...
Adana'da terör uygulaması
Son Dakika
Adana'da terör uygulaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği

BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın otobüs şoförü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:10
0 Okunma
Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği

Olay Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kabataş'tan Ferahevler seferini yapan özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motordan dumanlar çıktığını gören şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Ardından yangın tüpünü alarak yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

MOTOR BİRDEN ALEV ALDI

Motorun bir anda alev aldığını belirten otobüs şoförü,"  Birden alev aldı, hemen kapıları açtım. Yolcularım indi. Çok fazla yolcu yoktu zaten çokta panik olmadı. İtfaiye ekipleri de gelerek gerekli çalışmayı yaptı, sağ olsunlar. Cana bir şey olmadı, tek sevincimiz bu" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHalk OtobüsüYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı
Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı
MİT’in yeni hizmet binası açıldı
MİT’in yeni hizmet binası açıldı
Ayasofya Camii’ne ziyaretçi akını sürüyor
Ayasofya Camii’ne ziyaretçi akını sürüyor
Bağcılar'da ‘koronaya selam’ partileri!
Bağcılar'da ‘koronaya selam’ partileri!
Heybeliada'da batan tekneden kurtuldular
Heybeliada'da batan tekneden kurtuldular
Küçükçekmece’de metrobüste yangın 
Küçükçekmece’de metrobüste yangın 
Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı
Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı
24 saat açık olacak
24 saat açık olacak
Ziyaretçi akınına uğradı
Ziyaretçi akınına uğradı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı