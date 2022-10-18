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Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın

BEŞİKTAŞ'ta 2 katlı ahşap kafenin üst katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.  

18 Ekim 2022 Salı 09:50
Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın

Yangın, 24.00 sıralarında  Arnavutköy Mahallesi'nde iki katlı kafede çıktı. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap kafenin üst katında başlayan yangın giderek büyüdü. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yan taraflarda bulunan ahşap binalara da sirayeti önledi. Polis ekipleri de müdahale sırasında çevrede önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafeden yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çıkan yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşArnavutköyKafeYangınİtfaiye
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