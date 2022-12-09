Beşiktaş Kaymakamı: 3 işçimiz etkilendi

İSTANBUL Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nın otel kısmında yangın çıktı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, 3 işçinin dumandan etkilendiğini söyleyerek, "Tadilat gören 3. katında oluşan bir yangın. Sebepleri konusunda itfaiye raporları çıkacak. 3 işçimiz burada etkilendi. İkisi kendi gayretleriyle ayrıldılar. Biri ambulansta oksijen takviyesi yapılıyor. Hayati tehlikesi yok" dedi.



Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde bulunan Çırağan Sarayı içerisindeki 5 katlı Çırağan Oteli'nin üst katında yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik durdu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, 3 işçinin dumandan etkilendiğini söyleyerek son durumu hakkında bilgi verdi.







"HAYATİ TEHLİKE YOK"



Bakan, "Saat 10.55'te otelimizde tadilat yapılan kısmında bir yangın oluştu. Bu yangına anında Beşiktaş Belediyesi, bütün ilçe belediyelerimizle birlikte itfaiye ekibi ve otelin kendi ekibi müdahale etti, emniyet ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Tadilat gören 3. katında oluşan bir yangın. Sebepleri konusunda itfaiye raporları çıkacak. Önemli olan can kaybının olmaması. İstanbul'un gözbebeğinde, Boğaz'ın en nadide noktalarında en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. 3 işçimiz burada etkilendi. Onlardan ikisi kendi gayretleriyle ayrıldılar. Biri ambulansta oksijen takviyesi yapılıyor. Hayati tehlikesi yok. Yangın kontrol altına alındı. Yangın, otel kısmında saray kısmında değil. Hepimize tekrar çok geçmiş olsun. İçeride 3 kişi tadilat yapıyordu. Saray kısmında herhangi bir şey yok ama dumandan etkilenme olabilir. Şu an itfaiye teknik çalışmalarını yapıyor. Otel çalışanları ve müşterileri hemen tahliye edildi" dedi.