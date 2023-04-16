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Beşiktaş Belediyesi “Bilişsel Etkinlik Atölyesi” düzenliyor

Beşiktaş Belediyesi, Bilişsel Etkinlik Atölyesi” düzenliyor.

16 Nisan 2023 Pazar 14:10
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Beşiktaş Belediyesi “Bilişsel Etkinlik Atölyesi” düzenliyor

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi 27 Nisan, 01 Haziran 2023 tarihlerinde 65 yaş üstü bireylerin bilişsel fonksiyonlarını artırmayı destekleyen ve yapılandırılmış aktivitelerden oluşan grup bazlı “Bilişsel Etkinlik Atölyesi” düzenliyor. Bu atölyede hafıza, dikkat, algılama, dil, akıl yürütme, bağlantı kurma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve bilişsel becerilerin korunması öngörülmektedir. Aynı zamanda atölye kapsamında nefes ve gevşeme egzersizleri de uygulanarak katılımcıların hem ruhsal hem de fiziksel olarak zinde kalmaları hedeflenmektedir.

Atölye çalışmalarında İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü 4.sınıf öğrencilerinden oluşan ve dernek bünyesinde stajlarını yapan öğrencilerin katılımcılar ile birlikte grup çalışmalarında yer alması ile kuşaklararası etkileşimin de desteklenmesi amaçlanmaktadır.

HABER: EMÜR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Belediyesi
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