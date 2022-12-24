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Bebek'te çöken iskele söküldü

Beşiktaş Bebek'te çöken restoranın iskelesi söküldü.

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:47
Bebek'te çöken iskele söküldü

İSTANBUL (DHA)

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü. Restoranda yemek yiyenler denize düştü. Denize düşenlerin bir kısmı kendi imkanları ile çıkarken bir kısmı da çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KİŞİSEL EŞYALARI DALGIÇ ÇIKARDI

Restoran ise belediye tarafından mühürlendi. Denize düşenlerin kişisel eşyaları ise dalgıç yardımıyla karaya çıkarıldı. Denizden çıkarılanlar arasında çanta, cüzdan, telefon, anahtar ve personel kartları olduğu görüldü. Denizdeki masa ve fıçı ise belediye ekipleri çıkardı. Denizdeki kişisel eşyaların bulunması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BebekIskele
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