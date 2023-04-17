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Bayrampaşalı tüm yardımseverler aynı sofrada

Bayrampaşa Belediyesi, depremzedeler için seferber olan yardımsever gençleri ve vatandaşları iftar programında bir araya getirdi. Programa ev sahipliği yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Depremlerin açtığı yaraları sarmak ve acıları dindirmek için büyük fedakârlık gösteren 7’den 70’e tüm Bayrampaşalı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:55
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Bayrampaşalı tüm yardımseverler aynı sofrada

İSTANBUL- Bayrampaşa Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliğine katılan Bayrampaşalı gençleri ve vatandaşları iftar yemeğinde buluşturdu. Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ev sahipliğinde, Bayrampaşa Gençlik Meclisi’nin desteği ile Semih Erden Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programına AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Gençlik Meclisi üyeleri ve yüzlerce yardımsever vatandaş ve genç katıldı. İftar programında konuşan Başkan Atila Aydıner, “Biz, acıda ve kederde kenetlenen bir milletiz. Depremlerin açtığı yaraları sarmak ve acıları dindirmek için büyük fedakârlık gösteren 7’den 70’e tüm Bayrampaşalı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah, hepsinden razı olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun” dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Belediyesi
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