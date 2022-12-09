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Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayanın üzerine devrildi: 1 ölü 

BAYRAMPAŞA’da, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk kaldırımda yürüyen kadının üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

09 Aralık 2022 Cuma 23:14
Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayanın üzerine devrildi: 1 ölü 

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;  hatalı yerden dönüş yapan E.K. isimli otomobil sürücüsü, T.B.K. isimli sürücünün kontrolündeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, kaldırımda yürüyen Z.A. isimli kadının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Z.A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Z.A. isimli kadın, yapılan müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaKocatepe MahallesiKazaTrafik Kazası
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