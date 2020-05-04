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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece yarısı yoğunluğu

3 Günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:40
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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece yarısı yoğunluğu

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. Esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Haline akın etti. Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı. Hal'e gelen bir vatandaş, "Sultangazi'den geliyorum. Halin içini görüyorsun, dışını görüyorsun. Mecbur malı taşıdık." ifadelerini kullanırken, Hal'e çilek getirdiğini belirten bir başka vatandaşsa, "Antalya'dan çilek getirdik. Çok kalabalık. Trafik çok kilit. Polis arkadaşlar burada trafiği sağlıyorlar." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Sebze Ve Meyve HaliKoronavirüsSalgınHastalık
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