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Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi

Koronavirüse karşı tebdirler alınmaya devam ederken, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nin bazı bölümleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:40
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Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği, meyve ve sebze alışverişinin yapıldığı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sabah saatlerinde başlayan dezenfekte işleminin gün boyunca devam edeceği öğrenilirken, meyve ve sebzelerin bulunduğu alanların dışı koronavirüs salgınına karşı ilaçlandı. 6 kişilik İBB ekibi araçların giriş ve çıkış noktaları, güvenlik kulübeleri, hal müdürlüğü binası, kasa yıkama tesisi, konteynerler ve diğer alanları dezenfekte etti. 
 

"SEBZE VE MEYVELERİN BULUNDUĞU YERLERİN DIŞINDAKİ ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Dezenfekte çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Halder İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Dayan, "Günlerdir hal müdürlüğümüz ile istişare durumundaydık. Büyükşehir Belediyesi sağduyululuğunu gösterdi ve halde dezenfekte çalışmasına başlandı. Hepimiz hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Yürüyüş yolları, işletmenin bulunduğu bina, çöp konteynerlerinin bulunduğu yerler  yani sebze ve meyvelerin bulunduğu yerlerin dışındaki alanlar dezenfekte ediliyor" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Sebze Ve Meyve HaliDezenfekte
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