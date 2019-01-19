Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98455
ALTIN
219.273
DOLAR
5.3279
STERLİN
6.8460
EURO
6.0542
Alkollü sürücü otomobili polislerin üzerine sürdü: 1 yaralı
Alkollü sürücü otomobili polislerin üzerine...
Özhaseki: Baharla birlikte herkesin işi çok iyi olacak
Özhaseki: Baharla birlikte herkesin işi...
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü...
"Sporla Kal Sultanbeyli" Projesinin tanıtımı yapıldı
"Sporla Kal Sultanbeyli" Projesinin tanıtımı...
Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay oldu
Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay...

Bayrampaşa'da soba faciası: 3 ölü

BAYRAMPAŞA'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 4 işçi yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi.

Bayrampaşa'da soba faciası: 3 ölü

BAYRAMPAŞA'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 4 işçi yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:10
0 Okunma
Bayrampaşa'da soba faciası: 3 ölü

Olay sonrası 4 işçiden 3'ü hayatını kaybederken, dumandan etkilenip zehirlenen bir işçi de hastaneye kaldırıldı. Polisin çalışmasından sonra iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alınırken, atölye de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsoy Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan arkadaşları, mesai dışında işyerinde kaldıkları öğrenilen Hakan G. (15), Cuma Ç. (22) Yakup Y. (17) ile Ümit G.'ye (15) ulaşamadı. Durumdan şüphelenip polisi arayan iş arkadaşları atölyeye kontrole gitti. İçeri girdiklerinde arkadaşlarından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hareketsiz şekilde, Ümit G.'nin de fenalaştığını görüp polisi ve 112 Acil Servis'i aradılar. Çalışma arkadaşları, Ümit G.'yi dışarıya çıkarıp nefes almasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları kontrolde Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hayatını kaybettiğini belirdi. Sağlık görevlileri, dumandan zehirlenen Ümit G.'yi ilk müdahalenin ardından önce Bayrampaşa'da bulunan özel bir hastaneye sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ümit G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin iş yerinde yaptığı detaylı incelemede, hayatını kaybeden 3 işçinin ısınmak üzere yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendiğini belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

İŞ YERİ RUHSATSIZ, İŞÇİLER SİGORTASIZ ÇIKTI

Belediye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde de; iş yerinin ruhsatsız, tüm işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Belediye ekipleri, polisin olay yeri çalışmasının ardından ruhsatsız olan iş yerini mühürledi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışmasının ardından iş yeri sahibinin Hüseyin E. (24) isimli kişi olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri olaydan kısa bir zaman sonra Hüseyin E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hüseyin E., Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaSobaAtölyeZehirlenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sporla Kal Sultanbeyli" Projesinin tanıtımı yapıldı
"Sporla Kal Sultanbeyli" Projesinin tanıtımı yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019-2' denetimi
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019-2' denetimi
Kadıköy Belediyesi’nden 'billboard' tepkisi
Kadıköy Belediyesi’nden 'billboard' tepkisi
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu 
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu 
Avcılar'da koku yayılan evdeki bazadan kadın cesedi çıktı
Avcılar'da koku yayılan evdeki bazadan kadın cesedi çıktı
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü
Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı
Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı
İstanbul tramvay seferlerinde aksama
İstanbul tramvay seferlerinde aksama
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ