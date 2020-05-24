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Bayramın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

RAMAZAN Bayramının birinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:33
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Bayramın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında Ramazan Bayramı'nın birinci günü olması sebebiyle diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişince film çekimi yapıldığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıPolisDenetim15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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