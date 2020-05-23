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Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım

Koronavirüs salgını insanların günlük hayatında ve alışkanlıklarında köklü değişikliklere yol açtı. Ramazan Bayramı bile bulaşma riskini azaltmak için evlerde kutlanacak. Aile ve arkadaş ziyaretleri olmayacak, online bayramlaşma yapılacak. Birey, Çift ve Aile Terapisti Dr. Selenga Gürmen, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini vurgulayarak, bayramda dijital ortamda yan yana olmayı önerdi. Hatta isteyenlerin bayram harçlıklarını bile dijitalden yani İBAN ile gönderebileceklerini söyledi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:20
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Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım

Bayram kahvaltılarını online ortama taşımanın, aile büyükleri ve arkadaşlara internet üzerinden ulaşmanın da kıymetli olduğunu söyleyen Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Selenga Gürmen, dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak tavsiyelerde bulundu. Dr. Gürmen, “Kültürel bir değişim olacak çünkü biz dokunmayı, sarılmayı seven bir milletiz. Şimdi mecburen sosyal mesafe kuralına uymak zorundayız. Uzun bir süre de böyle olacak gibi duruyor. Ciddi bir kaygı yaşadık, bu kaygı bizimle kalacaktır. Yeni normale geçebileceğimize inanıyorum ama geçiş süreçleri biraz kaygılı olacaktır” diye konuştu.

“YAPAMADIKLARIMIZA ÜZÜLMEDEN, YAPTIKLARIMIZA SEVİNELİM”

Dr. Gürmen, “Bayramda evde olmak biraz bizi zorlayacak. Bayramları, birlikte olmayı seven bir milletiz. Bayramlar kültürümüzde önemli bir yer kaplıyor. Bu bayram el öpmeyi, komşularla akrabalarla bayramlaşmayı yapamayacağız hatta sokağa bile çıkamayacağız. Ama yeni normalde farklı şekilde bir arada olabiliriz. Dijital ortamda eskisinden daha iyi bir şekilde yan yana olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hiç unutulmayacak bir bayram olacağına dikkat çeken Dr. Gürmen, “Mesela görüşmeye gidemediğimiz, şehir dışında olan akrabalarımız ve arkadaşlarımızla online ortamda bir araya gelebiliriz. Neyi yapamadığımıza üzülmektense yeni kazandıklarımıza bakmamız gerekiyor. Yüksek ihtimalle bu bayramı hiç unutmayacağız” dedi.

EV İÇİNDE BİR ARADA OLAN AİLELERE ÖNERİLER

Ev içinde bir arada olan ailelere bayram sabahı rutini olan kahvaltıyı mutlaka yapmalarını öneren Dr. Gürmen, “Bayram kahvaltısı kültürünü korumalıyız. İnternetten online görüşerek yine kahvaltıları bir arada yapabiliriz. Küçük çocuğu olan aileler oyunlar oynayabilir. Bayramlar bizim için her zaman eğlenceli, güzel geçmiştir bu yıl uzakta olduğumuz için biraz hüzünlü ama yine o sevdiğimiz rutinleri uygulayabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

“BAYRAM HARÇLIKLARINI İBAN İLE GÖNDEREBİLİRSİNİZ”

Dr. Gürmen, “Bu bayram harçlık alamayacağız, el öpemeyeceğiz. Yine de bayramın güzel adetlerini yaşamak isteyenler bayram harçlıklarını İBAN ile gönderebilirler ya da küçük hediyeleşme şeklinde olabilir. Gerçi kargo bu süreçte risk taşıyor, tavsiye etmiyorum. Bu bayram yapamadıklarımızı, el öpmeyi, hediyeleşmeyi borç hanesine yazalım diğer bayramda acısını çıkartırız” ifadelerini kullandı.

“YAŞANILAN SÜRECİN FARKLILIKLARINI FIRSATA ÇEVİRELİM”

“Olumsuzu düşünürsek bu süreçte daha da üzüleceğiz” diyen Dr. Selenga Gürmen, “Hayatımızdan nelerin gittiğine değil yaşadığımız farklılıkları görüp nasıl fırsata dönüştürürüz onlara bakmalıyız. İlişkileri de aynı şekilde ele almalıyız. Uzaktayız, görüşemiyoruz ya da yan yanayız ve sürekli tartışıyoruz belki ama hayatımız boyunca bir daha deneyimleyemeyeceğimiz bir şeyi deneyimliyoruz. Bu süreci nasıl güzel değerlendiririz böyle düşünelim” dedi.

DHA

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Ramazan BayramıBayramGelenekçocukDijitalBayramlaşmaKutlama
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