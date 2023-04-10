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Başkan Usta’dan lösemili çocuklara moral ziyareti

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, lösemi tedavisi gören çocukları hastanede ziyaret etti. Çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Usta, hastaların acil kan ihtiyacına dikkat çekerek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:24
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Başkan Usta’dan lösemili çocuklara moral ziyareti

İSTANBUL - Başkan Usta, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyarette bulundu. Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora’dan hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler alan Usta, çocukların kaldığı odaları tek tek ziyaret etti. Başkan Usta, hastanede çocuklarla ve ailelerle sohbet ederek, ihtiyaçlarını sordu, tüm hastalar için Allah’tan şifa diledi.

“Kan bağışını yapmaya davet ediyorum”

Hastanede, akut myeloblastik lösemi (kan kanseri) tedavisi gören 3 yaşındaki Asel bebeğin hayata tutunma azminden oldukça etkilendiğini dile getiren Usta, “Asel yavrumuz, 3 yaşında bir çocuk olmasına rağmen onun azmi ve inancı bu hastalığı yenmesi ile ilgili en önemli unsur olarak gözüküyor. Biz de hastanemizin bu hassasiyetine ve yaptığı tüm hizmetlere destek olmak, yanlarında olmak, aileye istediği her konuda yardımcı olmak maksadıyla bugün hastanemizi ziyaret ettik ve gördük ki yavrularımızın sık sık kan ihtiyacı oluyor. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Asel gibi yavrularımızın hayata tutunması ve onların bir an önce hayatlarının normalleşmesi için acil ihtiyaç olan kan temini noktasında tüm vatandaşlarımızı hep birlikte gönül rahatlığıyla kan bağışını yapmaya davet ediyorum” dedi.

“Kan ihtiyacımız çok oluyor”

Asel bebeğin annesi Gamze Pınar ise, “Kan ihtiyacımız çok oluyor, bütün hastalarımızın olduğu gibi bizim de çok ihtiyacımız var. Bu konuda herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Millet olarak hepimizin bu ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum” diye konuştu.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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