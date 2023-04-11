Başkan Kartoğlu: Huzur dolu mekânı ibadete açacağız

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde yapımında sona yaklaşılan Estonşehir Camii’nin açılışı için gün sayılıyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, son çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

“Çalışmaların yüzde 99’u bitti”

Hayırseverlerin desteğiyle bir caminin daha yapımına vesile olduklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Camimizin yüzde 99’u bitti. Halılarımızın serilmesiyle ardından huzur dolu mekânı ibadete açacağız. Camiler; İslam’ın sembolü, birlik ve dirliğimizin nişanesidir. Ezanlarıyla insanlığı kurtuluşa çağırır. Mihrabıyla cehalete karşı duran, omuz omuza saf tutan müminlerin kardeşliğini ve ümmet olma bilincini pekiştiren, mukaddes bir yapıdır. Camilerimizin sayısını artırmak için yoğun çalışma yürütüyoruz.” diye konuştu.

2 katlı, 600 kişi kapasiteli…

Estonşehir Camii hakkında bilgi de veren Başkan Kartoğlu, “Camimiz iki katlı ve yaklaşık altı yüz kişi kapasiteli olacak. Rahman ve rahim olan Allah’ın huzurunda hep birlikte gönüllerimizi birleştireceğiz. Cami avlusunda iki lojman ve şadırvan da bulunacak.” dedi.

HABER: EMİR YÜCEL