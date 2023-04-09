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Başkan Akgün: Çok önemli işlere imza attık

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci oturumunda 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek kabul edildi.

09 Nisan 2023 Pazar 11:36
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Başkan Akgün: Çok önemli işlere imza attık

İSTANBUL - Meclis Başkan Vekili Coşkun Tanış’ın başkanlığında gerçekleşen Faaliyet Raporu görüşmelerinde Belediye Başkanı Hasan Akgün bir sunum eşliğinde 2022 yılı faaliyetlerini, devam eden projeleri ve 2023 yılında hayata geçirilecek projeler hakkında meclisi bilgilendirdi. Başkan Akgün, dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketlere karşın çok önemli işlere imza attıklarını söyledi. Ak Parti Grubu adına aleyhte söz alan grup sözcüsü Sami Sert Adım’ın faaliyet raporuna yönelik konuşmasının ardından CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Şahin’de lehte bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Büyükçekmece Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu oyçokluğuyla kabul edildi.

“Büyükçekmece Belediyesi bu konuda rüştünü ispatlamıştır”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Dünya’yı etkileyen Covid-19 salgını ardından da 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından zor ve sıkıntılı bir süreç yaşanmasına karşın başarılı bir faaliyet dönemi gerçekleştirdiklerini kaydederek; “Değerli meclis üyesi arkadaşlarım; 2022 yılında yaptığımız devam eden ve çok önemli birkaç projeleri sizlere aktarmaya çalıştım. 2022 yılında yapılan yatırımlar, devam eden yatırımlar ve planlanmış ama şehri çok yakından ilgilendiren kültür merkezi gibi Büyükçekmece Göl ve çevresi gibi birçok projeyi aktardım. Bütün samimiyetimizle bugüne kadar bütün ekibimizle bütçemizi en iyi şekilde, en tasarruflu şekilde kullanarak şehrimize ve aziz halkımıza hizmet etmeye gayret ettik. Çok önemli işlere imza attık. Büyükşehir ve Büyükçekmece Meclisi olarak zaman zaman önemli katkılar sağladınız. Önemli projelere birlikte imza attık. Sizlerin kararlarıyla birçoğu devreye sokuldu. Hepimizin amacı halkın vekili olarak burada onların beklediği hizmeti yerine getirmektir. Hizmetleri yerine getirilirken zorluklarla karşılaşmak doğaldır ve tabidir. Hiçbir tanemiz biraz önce bahsettiğim konuların bizler tarafından yaşanacağını tahmin edemezdi. Hiçbirimiz ülkemizin bu kadar büyük enflasyonla, bu kadar büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalacağını önceden kestiremezdi. Bunların hepsi hem bizim, hem de devletin diğer kurumlarının ödemelerinde, bütçelerinde, yatırımlarında zorluklarla karşılaşmamıza sebep olmuştur. Her ne olursa olsun bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Herkes bulunduğu şehri yükseltecek. Herkes bulunduğu ve üzerine almış olduğu hizmet ne ise onu en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapacaktır. Yeter ki iyi niyetle halkın emanetlerini en iyi şekilde kullanmamızdır. Zaten Büyükçekmece Belediyesi bugüne kadar bu konuda rüştünü ispatlamıştır. Vatandaşımızla doğru projeleri yapmaya çalıştık ve bu sayede Büyükçekmece’de çok önemli tesisler yaptık. Bir kez daha belediye meclisimize, belediye çalışanlarımıza, Büyükşehir Meclisi’mize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve tüm ekibine, kaymakamlıktan emniyet müdürlüğüne, jandarmamıza, vergi dairesinden elektrik idaresine aklınıza kim gelirse hepsinin katkıları olmuştur. Her birine ayrı ayrı şahsım ve Büyükçekmece Meclisi’miz adına, halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. 2022 yılının faaliyet raporunu önce Sayın Meclisimizin resmi olarak ve bizi izleyen Büyükçekmece ailemizin takdirlerine sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.’

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Akgün:Büyükçekmece Belediye Meclisi
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